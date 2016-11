Yön jäsenet polskivat hyisessä vedessä - ”Kolottaa vähemmän”

Suositun Yö-yhtyeen rumpali Ari Toikka, 48, aloitti avantouinnin yhdeksän vuotta sitten. Hän muistaa vieläkin ensimmäisen kerran, kun hän pulahti avantoon eräällä keikkamatkalla Aavasaksalla.

Avantoon menivät Toikan ohella siihen aikaan jo kokenut avannossa kävijä, laulaja Olli Lindholm, kosketinsoittaja Jari Latomaa ja silloin Yön taustalla laulanut Suvi Teräsniska.

- Minä olin ensin houkutellut heidät hiihtämään, mutta Olli sai vastavuoroisesti meidät houkuteltua avantoon, Ari Toikka kertoo.

- Olihan se kylmyys tietysti ensin ihan hirveää, mutta vastaavasti siellä Aavasaksalla oli tosi komea savusauna ja hyvä avanto.

Kaikesta huolimatta avantouinti koukutti Toikan. Sitä oli saatava lisää.

- Se oli todella hieno kokemus. En muista, kuinka monta kertaa kävin silloin Aavasaksalla avannossa, mutta monta kertaa kumminkin.

Yön muusikoista Toikalla ja Lindholmilla onkin jokaisen Joensuuhun suuntautuvan talvikeikan yhteydessä tapana käydä Jääkarhujen Mäntyniemen huvilalla ja pulahtaa siellä avantoon.

- Se on oikein hieno paikka. Siellä on hyvät palvelut. Siellä on kaikki, mitä pitääkin ollakin. Sen aukioloaika on meidän kannaltamme myös älyttömän hyvä. Mäntyniemen huvilalla on siksikin kiva käydä, koska se porukka on mukavaa. Lauteilta löytyy aina juttuseuraa, Ari Toikka ylistää.

Avannossa ovat Yö-yhtyeestä käyneet kaikki muut paitsi pianisti Mikko Kangasjärvi.

Aktiivisimmat avantouimarit ovat Toikka ja Lindholm. Toikka ei kuitenkaan rinnasta avantouintia perinteiseen kuntourheiluun.

- Se parantaa hyvinvointia, mutta ei se sillä perinteisellä tavalla kuntoa kasvata. Matkaahan siinä ei uida. Siinä sydän pamppailee vähän eri syistä kuin vaikkapa lenkkeilyssä. Avantouinti on ainakin minulle tehnyt sen, että talvella ei ole kylmä samalla tavalla kuin ennen avantouinnin aloittamista. Myös kolotukset ovat vähäisempiä kuin ennen. Meidänkin työmme on yllättävän fyysistä, hän sanoo.

Jos Toikka ei aina avantoon keikkapaikalla ehdi, hän valmistautuu esiintymiseen muulla tavoin.

- Pyrin mahdollisuuksien mukaan käymään lenkillä. Katson kartasta, mihin juoksen. Jos aikaa on vähemmän, kekkuloin vain siinä keikkapaikan ympäristössä. Jonkinlainen lämmittely ennen keikkaa on viisautta, ja mieluummin kannattaa lämmitellä urheilemalla kuin soittamalla. Se on omalla kohdallani osoittautunut aika hyväksi ratkaisuksi, rumpali sanoo.

Yön juhlakiertue on Joensuun areenassa perjantaina 2. joulukuuta kello 18.30. Mukana myös Ilja Teppo ja Arttu Wiskari.

