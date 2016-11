Autokouluissa aletaan kokeilla opetustuntien määrän puolittamista. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Autokoululiiton jäsenkouluille kokeiluluvan, joka mahdollistaa kuljettajantutkinnon suorittamisen puolella nykyisen lainsäädännön vaatimasta opetusmäärästä.

Autokoululiitto kuvailee kokeilua historialliseksi. Kokeilussa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja älykästä ajotavanseurantalaitetta. Niiden kerrotaan tuovan opetukseen kustannustehokkuutta.

- Teorian oppimisen vastuuta siirretään aiempaa enemmän oppilaalle itselleen, sanoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi tiedotteessa.

Kokeiluun osallistuminen on autokoulun oppilaille vapaaehtoista. Kokeiluun osallistuva oppilas suorittaa kymmenen teoriatuntia ja kymmenen ajotuntia, ja sen jälkeen hänellä on lupa suorittaa kuljettajantutkinto. Autokoululiiton mukaan liikenneopettajan vastuulla on arvioida, onko oppilas valmis ajokokeeseen keskimääräistä aikaisemmin.

- Jos malli toimii ja todetaan hyväksi, toivomme siitä pysyvää vaihtoehtoa.

Kokeilu alkaa 1. joulukuuta, ja tuloksia kerätään kevään ajan.

Ajokorttikoulutusta ollaan uudistamassa kokonaan. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tarkoituksena on mahdollistaa vaihtoehtoiset opetustavat, keventää sääntelyä ja alentaa ajokorttikustannuksia. Nykyisestä tiukasti säädellystä määrämuotoisesta opetuksesta aiotaan siirtyä malliin, jossa painotetaan tutkintoa.