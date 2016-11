Viljasato jää pieneksi - laatu tavanomaista heikompi

Viljasato jää tänä vuonna toiseksi pienimmäksi 2000-luvulla, noin 3,5 miljardiin kiloon. Sato on jäänyt 2000-luvulla alle 3,5 miljardin kilon vain vuonna 2010, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Lisäksi viljan laatua kuvaillaan tavanomaista heikommaksi.

Viljasato koostuu pääosin ohrasta (1,6 miljardia kiloa) ja kaurasta (1,0 miljardia kiloa). Ohrasato oli viime vuoden tasoa. Kaurasato kasvoi hieman. Vehnän ja rukiin sadot kutistuivat molemmat noin viidenneksen.

- Viljasatoa pienensi lähes kaikilla viljoilla viime vuotta pienempi kylvöala. Lisäksi puitua satomäärää rokotti viime vuosia pienempi hehtaarisato korjatulta alalta, kertoo yliaktuaari Anneli Partala Lukesta.

Rapsisato on historian suurin. Rapsi on korvaamassa rypsiä, kun kasvukausi Suomessa pitenee. Härkäpapusato on jatkanut nousuaan. Tänä vuonna sato kasvoi yli kolmanneksella viime vuodesta. Perunasta ja sokerijuurikkaasta nostettiin keskinkertainen sato.

Luken mukaan luomun osuus koko viljasadosta vaihtelee ohran prosentista rukiin kymmeneen prosenttiin. Herneen ja härkäpavun kokonaissadosta luomun osuus on viljoja suurempi. Luomutuotantoala on kasvanut Suomessa viime vuosikymmeninä, ja tuotantomäärien osuus kokonaistuotannosta nousee samalla promilleista prosenteiksi.