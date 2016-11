Taksiliitto otti selvää: Merkittävällä osalla Uber-kuskeista rikostausta

Taksiliitto teetti kartoituksensa ruotsalaisella Gothia Protection Groupilla, joka on tehnyt vastaavan tutkimuksen kotimaassaan. Suomalaisessa tutkimuksessa ajettiin 111 Uber-kuljetusta vuoden 2016 heinä- ja elokuussa. Ajoja ajoi 90 kuljettajaa, joista 83 henkilöys pystyttiin todentamaan.

Uber on yhdysvaltalaislähtöinen yritys, joka tarjoaa tietoverkkoon ja mobiililaitteisiin perustuvaa tilattavaa kuljetuspalvelua. Yritys on herättänyt runsaasti keskustelua, ja Suomessa palvelun laillisuudesta on käyty oikeutta. Helsingin käräjäoikeuden mukaan kyydin tilaaminen Uber-sovelluksella on laillista, mutta kyydin ajamiseen maksua vastaan tarvitaan taksiliikennelupa.

Taksiliiton mukaan tutkimuksessa tunnistetuista kuljettajista lähes joka neljännellä oli rikostuomio. Rikosnimikkeiden joukossa olivat muun muassa ryöstö, pahoinpitely ja rahanpesu. Tällaisten tuomioiden perusteella Suomessa ei saisi taksiyrittäjän tai taksinkuljettajan lupaa, Taksiliitto huomauttaa.

Liiton mukaan osa ajoneuvoista, joilla kuljetuksia ajettiin, oli ajokiellossa maksamattomien verojen tai katsastuksen laiminlyömisen vuoksi.

Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan Gothia Protection Group selvitti kuljettajien rikostaustan julkisista tiedoista, esimerkiksi oikeudenkäyntipöytäkirjoista ja poliisilta saaduista sakotustiedoista.

Koskisen mukaan tulos osoittaa, ettei kuljettajien taustoja tutkita, vaikka Uber on näin sanonut tekevänsä. Hänen mukaansa laittomassa taksiliikenteessä "käytetään sumeilematta hyväksi ihmisiä", joita voidaan saada mukaan laittomaan toimintaan.

- Huhuja liikkuu juuri nyt paljon, mutta näin laajaa rikoksista tuomittujen joukkoa en olisi uskonut olevan liikenteessä edes Uber-kuskeina. Saamamme tulokset osoittavat huolemme aiheelliseksi. Laittoman liikenteen piirissä on laajasti myös muuta rikollista toimintaa. Haluamme kertoa asiasta, koska mielestämme on tärkeää käydä keskustelua siitä, millä säännöillä pelataan, Koskinen sanoo.

Mitä Taksiliitto vastaa niille, joiden mukaan taksiyrittäjät haluavat ajaa uuden kilpailijan pois markkinoilta leimaamalla kuljettajat rikollisiksi?

- Meidän mielestämme rikollinen toiminta ei ole kilpailua, vaan uhka järjestäytyneelle yhteiskunnalle.

- Uudessa liikennekaaressa esimerkiksi taksien määrän sääntelystä ollaan luopumassa. Silloin markkinoille voi tulla vapaasti sääntöjen puitteissa, Koskinen sanoo.

Hänen mukaansa kuitenkin esimerkiksi Uberin vetäytyminen Ruotsin Suomea vapaammilta taksimarkkinoilta osoittaa, ettei Uber ole kiinnostunut toimimaan yhteiskunnan määräämien sääntöjen puitteissa.