Vuoden gluteenittomaksi tuotteeksi Porokylän Leipomon riisipiirakka

Vuoden 2016 gluteenittomaksi tuotteeksi on valittu Porokylän Leipomon riisipiirakka. Valinta julkistettiin Gluteeniton elämä -messuilla Tampereella perjantaina.

- Porokylän Leipomon riisipiirakka muistuttaa tavanomaista riisipiirakka ja maistuu kaikille. Maussa on rukiin tuntua kuoritaikinan monipuolisen jauhoseoksen ansiosta. Lisäksi piirakassa on ohut kuori ja täytettä sopivasti, Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen perustelee.

Porokylän leipomossa Valinta otettiin vastaan tyytyväisenä.

- Tämän on kolmannen polven leipurille hieno hetki. Olemme leiponeet vasta 2,5 vuotta gluteenitonta. Gluteeniton riisipiirakka on meidän suurin tuote. Niitä on tehty jo kolme miljoonaa kappaletta ja menekki kasvaa koko ajan, totesi Porokylän Leipomon toimitusjohtaja Timo Väänänen palkintoa vastaanottaessaan.

Porokylän Leipomon gluteenittomat tuotteet leivotaan Lieksassa.