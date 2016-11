Uber vastaa Taksiliitolle: Kyseenalaista kuljettajien jahtaamista

Taksiliiton mukaan vastaavalla taustalla ei saisi Suomessa sen paremmin ajaa taksia kuin toimia taksiyrittäjänä.

Lisäksi liiton mukaan osa ajoneuvoista, joilla kuljetuksia ajettiin, oli ajokiellossa maksamattomien verojen tai katsastuksen laiminlyömisen vuoksi.

Uber on yhdysvaltalaislähtöinen yritys, joka tarjoaa tietoverkkoon ja mobiililaitteisiin perustuvaa tilattavaa kuljetuspalvelua. Yritys on herättänyt runsaasti keskustelua, ja Suomessa palvelun laillisuudesta on käyty oikeutta. Helsingin käräjäoikeuden mukaan kyydin tilaaminen Uber-sovelluksella on laillista, mutta kyydin ajamiseen maksua vastaan tarvitaan taksiliikennelupa.

Uberin viestintävastaava Pohjoismaissa Oliver Carrá ei ole tutustunut Taksiliiton ruotsalaiselta Gothia Protection Groupilta tilaamaan tutkimukseen, mutta kommentoi yleisesti Taksiliiton esittämiä väitteitä.

Taksiliiton mukaan kuljettajien rikostausta selvitettiin ottamalla kuljettajan nimi selville ja vertaamalla sen jälkeen nimeä julkisista lähteistä löytyviin tietoihin tuomioista.

- Meidän mielestämme on valitettavaa, että Taksiliitto on palkannut yksityisen turvallisuusyhtiön, joka kyseenalaisin keinoin kaivaa henkilötietoja ja jahtaa uberPOP-kuljettajia, jotka ovat vain tarjonneet luotettavan, edullisen ja helpon tavan liikkua Helsingin alueella yli sadalle tuhannelle suomalaiselle sekä tuhansille turisteille, Carrá sanoo.

Hänen mukaansa Taksiliitto lobbaa suomalaisten taksiyrittäjien puolesta uutta kilpailua vastaan.

Carrán mukaan Uber on "äärimmäisen sitoutunut" huolehtimaan palveluaan käyttävien matkustajien ja kuljettajien turvallisuudesta.

- Jokainen kuljettaja käy läpi taustaselvityksen ja toimittaa myös tiedot ajokortistaan, ajoneuvostaan ja vakuutuksistaan. Selvitysten ja dokumenttien lisäksi Uberin teknologia lisää turvallisuutta. Jos Taksiliiton on mahdollista kertoa tarkemmin ongelmakohdista, joita he väittävät löytäneensä, niin ilman muuta haluamme selvittää ne, Carrá sanoo.

Uberin mukaan sen palvelu mahdollistaa aiempaa suuremman turvallisuuden kyydeissä, koska matkustaja saa ennen kyytiä kuljettajan nimen, kuvan ja ajoneuvotiedon. Matkaa seurataan GPS:n avulla, ja reittitiedot voi jakaa.

Uberin mukaan Taksiliitto on jakanut myös harhaanjohtavaa tietoa: yritys ei ole vetäytynyt Ruotsista. Palvelu toimii Uberin verkkosivujen mukaan esimerkiksi Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Lisäksi palvelu on käytössä yliopistokaupungeissa Lundissa ja Uppsalassa.