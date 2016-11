Ajokeli on muuttumassa lumisateen vuoksi erittäin huonoksi aamulla tai aamupäivällä Oulun seudulla ja siitä itään. Pohjois-Pohjanmaan lisäksi maanteillä on syytä olla erityisen tarkkana Kainuun ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Tiesää on huono miltei koko muussa Suomessa lukuun ottamatta Uuttamaata ja Varsinais-Suomea.

Muille merialueille paitsi Suomenlahdelle on annettu täksi päiväksi kovan tuulen varoitus. Sunnuntaina merituuli on yltymässä kyseisillä alueilla todennäköisesti pohjoismyrskyksi. Voimakasta pohjoistuulta on odotettavissa sunnuntaina laajasti myös maa-alueilla.