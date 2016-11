Liitto: Pätkätyöt tieteenteon este - tässä yliopistossa eniten määräaikaisia

Tieteentekijöiden liitto on valinnut yliopistojen pätkätyöt tieteenteon esteeksi. Liiton mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöstä jopa 70 prosenttia on määräaikaisia. Jos opetus- ja tutkimushenkilöstöstä otetaan pois väitöskirjatutkijat ja tutkijakoulutettavat, määräaikaisten osuudeksi jää 52 prosenttia.

- Tämä on edelleen paljon, jos sitä vertaan esimerkiksi Ruotsiin, jossa vastaava osuus on 31 prosenttia, liitto sanoo tiedotteessaan.

Liitto paheksuu, että yliopistouudistusta mainostettiin henkilöstölle aikoinaan sillä, että pätkätöiden määrä vähenee. Määräaikaisten osuus on kuitenkin pysynyt samalla tasolla.

- Tutkimus on pitkäjänteistä. Jatkuva epävarmuus työn jatkosta ja ainainen rahoituksen hakeminen eivät ole tieteenteolle eduksi, sanoo Tieteentekijöiden puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

Liiton mukaan pätkätöitä teettävien yliopistojen kärkipaikkaa pitää Tampereen teknillinen yliopisto, jossa määräaikaisen henkilöstön osuus on 63 prosenttia. Yli 50 prosentin pääsevät myös Aalto-yliopisto (60 prosenttia), Oulun yliopisto (59 prosenttia), Tampereen yliopisto (55 prosenttia), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (54 prosenttia) ja Turun yliopisto (52 prosenttia). Vähiten määräaikaisia on Svenska Handelshögskolanissa (36 prosenttia) ja Itä-Suomen yliopistossa (40 prosenttia). Tiedot on kerätty yliopistojen henkilöstökertomuksista.

Tieteentekijöiden liitto on valinnut tieteenteon esteen vuodesta 2011. Vuonna 2015 "kunnia" lankesi hallituksen yliopistoja ja tutkimusta kurjistaville toimille ja vuonna 2014 tieteelliselle kilpajuoksulle. Tieteenteon este julkistettiin liiton liittokokouksessa Helsingissä lauantaina.