Lieksan Ari Marjeta ehdolla SDP:n varapuheenjohtajaksi

Marjeta lähti varapuheenjohtajakilpaan kahdesta syystä.

- Savo-Karjalan piiri on viidenneksi suurin piiri, ja on kohtuullista, että edustajamme olisi ylimmässä puoluejohdossa.

- Lisäksi olen pienyrittäjä, ja toivoisin, että puolueen johdossa olisi pienten yrittäjien edustaja, Marjeta jatkaa.

Puolue äänestää puheenjohtajista Lahdessa helmikuun alussa. Marjetan mukaan hänen mahdollisuutensa riippuvat siitä, millaista suuntaa puoluekokousedustajat hakevat.

- Jos halutaan, että SDP on koko Suomen puolue, jossa on tilaa yrittäjille, luulen, että minulla on mahdollisuuksia päästä kolmen joukkoon.

Marjetan mukaan varapuheenjohtajuus olisi pelinavaus itäisen ja pohjoisen Suomen edustukselle puolueen johtoon.

Puheenjohtajapeli on Marjetan arvion mukaan kiristänyt tunnelmaa puolueen sisällä viime aikoina.

- Puolueemme on kuitenkin poliittisesti aika yhtenäinen. Tietysti henkilökysymykset kärjistävät tilanteita, kuten eduskuntaryhmän osalta on nyt nähty.

Marjetan mielestä puheenjohtaja Antti Rinne on parantanut julkista kuvaansa.

- Hän on kehittynyt melkoisen paljon asiaosaamisessa. Vaikuttaa siltä, että hän ottaa koko ajan vahvemman otteen johtajuudesta.