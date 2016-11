Vain harva kehitysvammainen saa työstään oikeaa palkkaa

Joensuulainen Leeni Pippuri, 36, on yksi harvoista kehitysvammaisista, jotka saavat tehdä palkkatyötä. Hän työskentelee ruokakaupassa kolmena päivän viikossa ja huolehtii pääasiassa maito- ja mehuosaston hyllytyksestä.

- Se, mitä teen, on helppoa. Pitää jättää vaikeammat työt niille, jotka osaavat, hän pohtii.

Pippuri pääsi työkokeiluun Joensuun Niinivaaran S-marketiin vuonna 1999 ja on ollut töissä Pohjois-Karjalan Osuuskaupalla (PKO) siitä lähtien. Työsuhde on vakituinen.

- Leeni on tärkeä osa työyhteisöämme. Hänen työpanoksensa puuttuminen esimerkiksi loma-aikaan huomataan heti, Niinivaaran S-marketin marketpäällikkö Lassi Tarén sanoo.

Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista, joista työhön kykeneviä on tuhansia.

- Tarkkoja tilastoja ei ole, sillä kehitysvammaisia ei erikseen tilastoida. Työtilanneselvityksemme mukaan palkkatyöhön työllistyneitä on noin 500, Kehitysvammaliiton viestintäpäällikkö Anneli Puhakka kertoo.

Avotyötoiminnassa on noin 2 000 kehitysvammaista. He työskentelevät suureksi osaksi samankaltaisilla työpaikoilla ja samantyylisissä tehtävissä kuin palkkaa saavat kehitysvammaiset eli avustavissa tehtävissä kaupan alalla, ravintoloissa ja kahviloissa. Erona palkkatyöhön on se, että avotyötoiminnassa olevat ovat sosiaalihuollon asiakkaita.

- Heillä ei ole työsopimusta, ei työntekijäetuja eivätkä he saa palkkaa. He tekevät kuitenkin oikeita töitä, Puhakka sanoo.

Näiden lisäksi noin 9 000 kehitysvammaista osallistuu työtoimintaan työ- ja päivätoimintakeskuksissa. Tehtävistä töistä ei makseta palkkaa vaan työosuusrahaa, joka on 0-12 euroa päivässä.

