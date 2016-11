THL:n ylijohtaja: "Oma kuolema kannattaisi suunnitella"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja, keuhkolääkäri Marina Erhola haluaa nostaa keskusteluun kuolevien iäkkäiden potilaiden hoidon.

Hänen mielestään kenenkään ei kuoleman lähestyessä pitäisi joutua esimerkiksi ambulanssiralliin - tilanteeseen, jossa kuolevaa potilasta siirretään hoitoyksiköstä toiseen.

- Tällaista tapahtuu eniten alueilla, joissa erilaisia toimintapisteitä ja sairaaloita on monta ja työnjako epäselvä. Joskus käy sitten niin, että potilas kuolee ambulanssissa, Erhola sanoo.

Hän toivoo, että terveydenhuollossa mietittäisiin myös, onko tarpeen elvyttää hyvin iäkästä, monisairasta henkilöä, jos tiedetään, että kuolema on lähestymässä.

- Ymmärrän tietysti, että terveydenhuollon ammattietiikkaan kuuluu hoitaminen viimeiseen asti. Luonnollinen kuolema pitäisi kuitenkin sallia. Tätä asiaa olisi hyvä käsitellä enemmän myös hoivayksiköiden henkilökunnan kanssa.

Kuolevasta potilaasta luopuminen on omaisille yleensä vaikeaa. Niinpä he usein vastustavat elvytyskieltoa, jos lääkäri siitä kyselee. Elvytyskielto on lääkärin tekemä linjaus, josta päätetään yhdessä potilaan tai hänen lähiomaistensa kanssa.

Erholan mukaan elvytyskielto on terminä sellainen, että se helposti torjutaan. Hän suosisi AND-termiä, joka tulee sanoista allow naturaldeath eli salli luonnollinen kuolema.

- Jos lääkäri puhuu omaisten kanssa luonnollisesta kuolemasta, on tunnelma erilainen kuin puhuttaessa elvytyskiellosta.

Oman kuoleman ja sitä edeltävän hoidon suunnittelusta voisi Erholan mukaan olla paljon apua omaisille ja hoitohenkilökunnalle.

- Ihmiset suunnittelevat ja aikatauluttavat tarkasti elämänsä. Kuoleman suunnittelua ei kannattaisi jättää väliin. Olen itse tehnyt hoitotestamentin ja suosittelen samaa muillekin.

