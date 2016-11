Pettämisen sesonki nyt kuumimmillaan - seksin puute ei ole tärkein syy

Kun pettäjältä kysyy, miksi hän pettää, yleensä selitys liittyy olosuhteisiin.

- Puutteessa eläminen ei ole ainoa eikä tärkein tekijä, sanoo pari- ja perheterapeutti, tietokirjailija Annikki Kaikkonen.

Suomalaisten syrjähypyt tapahtuvat laivaseminaareissa, työmatkoilla ja pikkujouluissa, joiden sesonki on nyt käynnissä.

Kaikkonen teki uskottomuudesta väitöskirjan, jonka pohjalta julkaistiin lokakuussa tietokirja Uskottomuus: syyt ja seuraukset. Tutkimusta varten Kaikkonen haastatteli 40:tä pettänyttä ja petetyksi tullutta miestä ja naista.

Kaikkosen mukaan pettäjä sanoo harvoin, ettei rakastaisi puolisoaan. Taustalla on usein jotain muuta: lapsuuden trauma, salailuun opettanut kotikasvatus, hylkäämisen kokemus tai vaikkapa se, että on lapsesta asti ollut kahden naisen hoitama. Moni puhuu ”tyhjän tilan” täyttämisestä sisällään.

Sekä miehet että naiset pettävät, mutta eroja on siinä, miten uskottomuuteen suhtaudutaan. Kaikkosen haastatteluaineiston perusteella miesten normisto on erilainen kuin naisten: miesten kesken pettäminen on hyväksytympää.

- Naiset eivät rehvastele eivätkä kerro uskottomuudesta toisilleen samalla lailla kuin miehet. Sivusuhteet pilaavat naisen maineen mutta kartuttavat miehen mainetta, Kaikkonen sanoo.

Suomen petetyin ihmisryhmä on pienten lasten äidit. Uskottomuuden riski on suurimmillaan, kun kahdesta tulee kolme ja parisuhde muuttuu.

Uskottomuus on yleisimpiä eron syitä. Se muuttaa usein kaikkien perheenjäsenten elämän ja aiheuttaa katkeruutta ja masennusta.

Pettäminen tunnustetaan harvoin oma-aloitteisesti. Yleensä se paljastuu puolisolle kännykästä tai tietokoneelta.

Lue lisää sunnuntain lehdestä.