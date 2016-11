Kuntien pula sosiaalityöntekijöistä kasvaa keväällä

Sosiaalityöntekijöiden sijaisuusehtojen kiristyminen aiheuttaa ongelmia kunnissa. Monilla paikkakunnilla on lähikuukausina päättymässä vuoden pituisia sosiaalityöntekijöiden määräaikaisuuksia, jotka on solmittu vanhoilla ehdoilla. Sijaisina on esimerkiksi ammattikorkeakoulun käyneitä sosionomeja.

Vastaisuudessa tällaisen sijaisen palkkaaminen ei onnistu. Näin siksi, että maaliskuussa voimaan tulleen lain mukaan myös sijaisilta vaaditaan pidempiä sosiaalityön yliopisto-opintoja. Monissa kunnissa ollaan nyt huolestuneita siitä, miten sosiaalityöntekijöiden perhevapaiden ja muiden poissaolojen ajaksi saadaan hankittua tarpeeksi lain ehdot täyttäviä sijaisia. Jo tähän asti kunnissa on ollut vaikeuksia löytää riittävästi sosiaalityöntekijöitä. Kuntatyönantajien työmarkkinalakimiehen Riitta Arkon mukaan noin 10 prosenttia sosiaalityöntekijöiden paikoista on täyttämättä. Työntekijäpulan arvioidaan pahenevan, kun juuri ennen lakimuutosta solmitut vuoden sijaisuudet loppuvat. - Se on aika pieni porukka, mistä sijaisia voi uuden lain mukaan saada, sanoo Kuntaliiton johtava lakimies Sami Uotinen. Hallitussihteeri Eila Mustonen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että ministeriössä tiedostetaan ongelmat ja pohditaan parhaillaan, miten tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa.