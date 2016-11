Liikennerikos käy entistä kalliimmaksi joulukuun alusta lähtien, kun liikennetörttöilijälle määrätään päiväsakkojen lisäksi rikosuhrimaksulisää. Asiasta uutisoivan Keskisuomalaisen mukaan rikosuhrimaksulisä on 40 tai 80 euroa, ja se on maksettava päiväsakkojen päälle esimerkiksi ylinopeudesta. 40 euroa maksu on liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi katsotusta ylinopeudesta, 80 euroa rapsahtaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Keskisuomalaisen mukaan maksua aletaan periä muistakin rikoksista, mutta pääosa rikosuhrimaksuista tullee liikennerikkomuksista. Rikosuhrimaksuista saadut rahat ohjataan rikoksen uhrien auttamiseen, kuten lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelimeen. Puhelinpalvelun perustamisen hoitaa Keskisuomalaisen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.