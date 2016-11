Naisten vuorot uimahalliin – kyllä vai ei? - asiantuntijat vastaavat

Sukupuoli saattaa herättää voimakkaita tunnereaktioita pieniltäkin tuntuvissa asioissa. Tällainen on kuluvana syksynä ollut esimerkiksi Lieksan somaliperheyhdistyksen esitys erillisen naisten vuoron perustamisesta Lieksan uimahalliin.

Lieksan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti reilu kaksi viikkoa sitten, että naisten vuoroa ei tule. Ratkaisuun päädyttiin asiakaskyselyn perusteella.

Mitä mieltä pitäisi olla naisten omista uimahallivuoroista? Sukupuolentutkijat vastaavat.

Jaana Vuori, sukupuolentutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto:

- Joillakin paikkakunnillahan tällaisia vuoroja on. On vaikea olla yksiselitteisesti kyllä tai ei -kannalla. Tällaisista kysymyksistä pitäisi neuvotella enemmän. Asia näyttäytyy hankalana, koska kyseessä ovat maahanmuuttajanaiset. Heihin heijastetaan paljon sellaisia oletuksia, joiden paikkansapitävyyttä ei useinkaan tarkisteta heiltä itseltään.

Voi olla, että monet kantasuomalaisetkin naiset kokisivat pelkästään naisille tarkoitetun vuoron itselleen hyvänä. Kannattaisi miettiä myös sitä, onko olemassa miesryhmiä, joille oma miesten uintivuoro olisi hyvä asia.

Marja Peltola, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto:

- Tämä kysymys rinnastuu mielestäni Ranskan burkinikeskusteluun. Ranskassa on keskusteltu, saavatko musliminaiset uida koko vartalon peittävässä burkiniuima-asussa. Kysymys on toki moniulotteinen. Jos ihminen tuntee olevansa tavallisessa uima-asussa liian alaston esiintymään toisen sukupuolen silmien alla, kyseessä on syvä kokemus.

Jos erillisiä vuoroja ei ole, lopputulos on, että näiltä ihmisiltä riistetään mahdollisuus uimiseen. En näe naisten uintivuoroja tasa-arvokysymyksenä siinä mielessä, että niillä pönkitettäisiin naisvastaista asennetta.

Juttu oli osa sukupuolta käsitellyttä juttupakettia lauantain Karjalaisessa.