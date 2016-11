HS: Pakastemarjojen vitamiinit eivät ehdi tuhoutua, jos kuumennat marjat oikein

Helsingin Sanomat kertoo iloisia uutisia ulkomaisten pakastemarjojan kuluttajille. Monia marjojen kuluttajia kuitenkin huolettaa, katoavatko vitamiinit keittämisen mukana.

Elintarvikekemian professori Vieno Piironen kertoo kuitenkin lehdelle, ettei suositeltu kahden minuutin keittäminen ehdi tuhota juuri mitään.

- Vesiliukoisia vitamiineja kuten C-vitamiinia saattaa kyllä liueta keitinveteen, hän toteaa.

Myös folaatti kestää parin minuutin keittämisen hyvin, vaikka pidempään kuumennettuna sekin tuhoutuu helposti.

Myös marjojen säilyttäminen keittämisen jälkeen vaikuttaa vitamiinien kestävyyteen. Paras vaihtoehto on kuumentaa ja sen jälkeen jäähdyttää marjat nopeasti.

Esimerkiksi keitinvesi kannattaa kuumentaa kiehuvaksi ensin ja lisätä jäiset marjat vasta sitten. Viilennystä taas voi nopeuttaa esimerkiksi siirtämällä marjat heti kuumasta kattilasta uuteen kulhoon.

Epätoivottujen virusten ja bakteerien tuhoaminen onnistuu kyllä mikrossakin, jos marjat silloinkin kiehuvat kaksi minuuttia.

Eviran ohjeiden mukaan kiehuttamisen vaihtoehtona on 90 asteen lämpötila 5 minuutin ajan, mutta kotikokille lämpötilojen arviointi on vaikeaa. Kiehuminen on helpompi tunnistaa.