Veronpalautukset maksetaan pankkitileille tiistaina

Lisärahapulssi joulumarkkinoille sai kauppaketjut innostumaan. Kaksi sähköpostiin maanantain iltapäivällä tullutta esimerkkiä:

- Tuliko veronpalautuksia? Hyödynnä nyt tarjous! 24% ale tänään ja huomenna!

- Arvoisat veronmaksajat! Huomenna tiistaina kaikki normaalihintaiset tuotteet -24 %!

Valtio aikaisti myös jäännösverojen maksua. Aiemmin joulukuun parin kolmen ensimmäisenä päivänä maksettava jäännösvero tai sen ensimmäinen erä piti maksaa jo viime perjantaina, 25. marraskuussa.

- Jäännösvero on jaettu kahteen erään, mikäli sen suuruus on 170 euroa tai enemmän. Toinen erä maksetaan viimeistään 1.2.2017, Verohallinto informoi

Kaikki veronpalautusta saaneet eivät saa rahojaan

- Jos sinulla on maksamatta jääneitä veroja, Verohallinto tekee veronkuittauksen eli käyttää veronpalautustasi maksamattomiin veroihin. Verohallinto voi käyttää veronpalautusta myös niihin verovelkoihin, joista olet vastuussa. Palautus on voitu kuitata verotilille, jos verotilillä on ollut miinussaldoa. Kuittausilmoitus on marraskuun tiliotteella, Verohallinto muistuttaa.

Lähde: Verohallinto

https://www.vero.fi/fi-FI/Veronpalautukset_maksetaan_tileille_2911(41352)