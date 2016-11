Suomi on edelläkävijä pysäköinnin mobiilimaksamisessa

Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa voi maksaa pysäköinnin puhelimella kaikissa kaupungeissa, kertoo Easypark.

EasyParkin palvelulla voi hoitaa parkkimaksun nyt kaikkiaan 37 paikkakunnalla, eli kaikilla, joilla on kaupunkien hallinnoimia maksullisia pysäköintipaikkoja.

– Suomi on nyt edelläkävijä muihin maihin verrattuna. Pohjoismaissa tilanne on kokonaisuudessaan hyvällä mallilla, mutta muu Eurooppa on vasta heräämässä puhelinparkkeeraukseen. Ehkä meidän suomalaisten johtoasema on osaltaan perua Nokian ajoilta, jolloin kännykästä tuli koko kansan arkinen käyttökapula, EasyPark Suomen toimitusjohtaja Stefan Anderson pohtii.

Maailmassa on myös muutama kaupunki, jossa pysäköinnin voi maksaa ainoastaan digitaalisesti. Esimerkiksi Helsingissä kolikkoautomaatit ovat jääneet pääosin historiaan ja monessa muussa kaupungissa samaa suunnitellaan.

– Todennäköisesti seuraavaksi katoaa mahdollisuus maksaa parkkeerauksesta pankki- tai luottokortilla, Anderson kertoo.