Poliisi tutkii suurta ja erikoista rikosvyyhtiä: Kymmeniä ruotsalaisia käytettiin Suomessa lainahuijausten vuoksi

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii laaja rikoskokonaisuutta, joka koostuu noin 900 rikosnimikkeestä.

Vyyhdin esitutkinta on päättynyt ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan.

Alun perin asiassa aloitettiin tutkinta tutkintapyynnön perusteella syksyllä 2015. Paikallisessa pankissa oli kiinnitetty huomiota siihen, että sama suomalainen henkilö oli tuonut pankkiin useamman Ruotsin kansalaisen avaaman pankkitilin. Nämä ruotsalaiset olivat kaikki muuttaneet juuri Suomeen ja kaikki samaan osoitteeseen.

Päätekijöiden epäillään järjestelleen ruotsalaisia henkilöitä Suomeen lainanhakutarkoituksessa. Tekijät ovat etsineet Ruotsista sopivia henkilöitä, järjestäneet heille matkat ja matkustaneet heidän kanssaan Suomeen.

Tätä varten myös heidän osoitteensa on siirretty Suomeen ja heille on avattu pankkitili.

Tilin avaamisen seurauksena on saatu nettipankkitunnukset, jotka ovat siirtyneet päätekijöiden haltuun. Tämän jälkeen henkilöt ovat palanneet takaisin Ruotsiin.

Tämän jälkeen on haettu netin kautta luottoja eri luottoyhtiöiltä. Rahat ovat ohjautuneet päätekijöiden hallinnoimille tileille. Tilille tulleet varat on nostettu automaateista Ruotsissa.

Päätekijä on otettu kiinni tammikuussa 2016 ja hän on edelleen vangittuna.

Kaiken kaikkiaan jutussa on ollut epäiltynä 35 ruotsalaista henkilöä ja neljä Kroatian kansalaista. Tutkintavankeina on ollut neljä henkilöä, joista kolme on edelleen vankina.

Epäiltyinä rikoksina on ollut petoksia, petosten yrityksiä, kavalluksia, väärennöksiä, rekisterimerkintärikoksia ja rahanpesurikoksia.

Petoksilla hankittu rikoshyöty on yhteensä noin 600 000 euroa. Koko summa on jäänyt kateisiin.