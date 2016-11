Nyt lyödään jo vetoa: Eroaako Sipilä kohun takia?

Pääministeri Juha Sipilän ympärillä on vellonnut kohu Terrafameen liittyvistä kytköksistä jo jonkin aikaa. Tänään kohu eskaloitui, kun Suomen Kuvalehti paljasti Sipilän yrittäneen ohjailla Yleä uutisoinnissa.

Sipilä vastasi aiheeseen liittyviin kysymyksiin keskiviikkona eduskunnassa iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Vedonlyöntiyhtiö NordicBet on nyt avannut vedonlyöntikohteen siitä, eroaako tai erotetaanko Juha Sipilä pääministerin tehtävästä ennen vuodenvaihdetta.

Kerroin erolle on 4.00. Kerroin sille, että Sipilä on pääministeri myös 1.1.2017, on 1.20.0.