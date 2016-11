Joka seitsemännessä joulupöydässä on kinkku - luomukinkkujen osuus mitätön

Joulukinkku kuuluu edelleen vahvasti suomalaiseen joulupöytään. Lihatiedotuksen mukaan seitsemään kotitalouteen kymmenestä ostetaan joulukinkku tänäkin jouluna.

Määrä on säilynyt samana viime vuoteen verrattuna. Suosituin kinkkutyyppi on juhlakinkku, mutta myös pienet kinkut ja kinkkurullat ovat kasvattaneet suosiotaan. Suosituin kinkun koko on 5-7 kiloa.

85 prosenttia kinkun ostavista talouksista ostaa kotimaisen kinkun.

Jos kinkkua ei hankita, reilu kolmannes korvaa sen jollakin muulla ruoalla. Kinkku korvataan useimmiten kalkkunalla (30 %), kalalla (20 %), riistalla tai muulla lihalla (20 %) sekä kasviksilla, tofulla tai seitankinkulla (11 %).

Joulukinkkuja myydään vuosittain 6-7 miljoonaa kiloa. Luomukinkkujen osuus koko kinkkumäärästä oli viime vuonna alle 2 prosenttia.