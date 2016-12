Atte Jääskeläinen MTV:lle: Sipilä ottaa yhteyttä harvoin

Yleisradion vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen sanoo, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on melko harvoin ottanut yhteyttä Ylen toimituksiin. Kun hän on sitä tehnyt, on kysymys ollut yleensä hänen henkilökohtaisesta varallisuudestaan, uskonnosta tai yrittäjätaustasta, Jääskeläinen sanoi MTV:n uutisissa.

Jääskeläisen mukaan pääministerin tai muiden poliitikkojen yhteydenotoista ei tarvitse Yleisradiossa välittää. Yhtiö ei ole heistä riippuvainen, koska rahoituksesta päättää koko eduskunta. "Jääskeläinen nauttii Ylen hallituksen luottamusta" Jääskeläinen nauttii Ylen hallituksen luottamusta, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson STT:lle. Hän kertoo, että Jääskeläinen on perustellut tekemänsä ratkaisut seikkaperäisesti ja se riittää. Wilhelmssonin mukaan päätökset on tehty journalistisen harkinnan puitteissa. - On aivan selvää, että Yle - niin kuin kaikki vapaa media - tekee ratkaisunsa aina journalistisin perustein eikä missään tapauksessa anna ulkopuolisten eikä vallanpitäjien vaikuttaa ratkaisuihin ja sisältöihin. - Pidämme tiukasti kiinni siitä, että Yle on riippumaton kulloisistakin poliittisista päättäjistä ja muista vallanpitäjistä, hän sanoo. Ylen hallitus aikoo kuitenkin keskustella kohusta seuraavassa kokouksessaan ja katsoa, mitä asiasta opittiin. Ylimääräistä kokousta asiasta ei järjestetä. Ylen hallitusta kiinnostavat myös kohun vaikutukset yhtiön maineelle. - Keskustelemme, mitä ajatuksia tästä (kohusta kokonaisuudessaan) nousee. En voi ennakoida, mihin päätöksiin päädymme, Wilhelmsson sanoo. Hänen mukaansa Ylen hallituksen kannalta on tärkeää myös katsoa, että työyhteisön henki pysyy mahdollisimman hyvänä. Hallitus on koolla vajaan kahden viikon päästä 14. joulukuuta. Ylen hallintoneuvosto saa yhtiön johdolta katsauksen Ylen ympärillä käytävän keskustelun taustoista ja vaikutuksista. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa 13. joulukuuta. - Hallintoneuvosto ei ota kantaa Ylen ohjelmapolitiikkaan, vaan haluaa kuulla yhtiön johdon näkemyksen viime aikojen tapahtumista ja niiden vaikutuksista yhtiössä, sanoo hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä (ps.) tiedotteessa. Ylen hallintoneuvosto ei tee päätöksiä asiassa.