Muumimukien kuvittaja villitsi ostajat Joensuussa: "Muki laitetaan vitriiniin"

Arabian Muumi-mukien kuvittaja Tove Slotte signeerasi mukeja lauantaina Joensuun Prismassa.

Jono kiemurteli aamupäivällä monen kymmenen metrin mittaisena. Useilla nimikirjoituksen pyytäjillä oli käsissään useampi kuin yksi Muumi-hahmon kuvalla varustettu muki.

- Rakkaus-mukia olen nähnyt eniten. Monelle se vaikuttaa olevan se ensimmäinen muki, mikä ostetaan, sanoi Slotte nimikirjoitusurakan ensimmäisellä tunnilla.

Muumi-mukeja on tuotettu 79 erilaista, ja Slotte on kuvittanut niistä peräti 72.

Mukeista on tullut keräilytuotteita, joista maksetaan nettikaupoissa useita satoja, ellei tuhansia, euroja.

Valveen perhe kävi hakemassa nimikirjoitukset neljään mukiin. Johannes Valve, 11, huolehti siitä, että pikkusisko Juuliakin sai omansa, vaikkei päässyt paikan päälle jonottamaan.

Vanhemmat Johanna ja Janne Valve tietävät, missä signeerattuja mukeja tullaan säilyttämään.

- Ne laitetaan vitriiniin, etteivät varmasti häviä.

- Tällaisella mukilla on varmasti taloudellista arvoa mutta myös tunnearvoa, Janne Valve sanoo.

Perheessä on useita kymmeniä Muumi-mukeja, ja Muumilaakson asukkaista tehty animaatio on tuttu perheen lapsille. Tove Janssonin luoma sympaattinen hahmogalleria viehättää.

- Se ei ole tasapaksu ja siloteltu kuin joku Disneyn tyyppien maailma, kehuu Johanna Valve ottaen esimerkiksi pienen ja pippurisen Pikku Myyn.

Signeeraustilaisuus on harvinainen, sillä Slotte on osallistunut vain kahteen vastaavaan tapahtumaan Helsingissä. Taiteilijalle itselleen on arvoitus, miksi nyt tultiin nimenomaan Joensuuhun.

- Ihmiset ovat varmaankin antaneet palautetta siitä, että voisimme tulla Helsingin sijaan muualle Suomeen.