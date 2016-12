Professori: Irak-palautuksiin on pakko laittaa sordiinoa

Hallituksen turvapaikkapolitiikan ja oikeusvaltion väliset ristiriidat ovat päättymässä oikeusvaltion voittoon, arvioi valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta.

Kyse on muun muassa siitä, että perustuslakivaliokunta on torpannut perustuslain vastaisia kohtia lakiesityksistä ja oikeuslaitos on kumonnut räikeimmät tulkinnat jo säädetyistä laeista.

Ojasen mukaan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden äskettäiset päätökset pakottavat pistämään sordiinoa päälle.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime keskiviikkona kaksi päätöstä irakilaismiesten paluumahdollisuuksista. Toisen päätöksen mukaan irakilaismies voi palata Irakiin ja toisen ei. Molempien päätösten mukaan henkilökohtaiset olosuhteet on arvioitava huolellisesti yleisen turvallisuustilanteen ohella.

Myös hallinto-oikeus antoi vähän aikaa sitten päätöksen, jonka mukaan Mosulista muuttanutta sunniarabia ei voida palauttaa Bagdadiin, koska häntä voitaisiin pitää Isisin taistelijana tai tukijana. Maahanmuuttovirasto olisi palauttanut hänet.

- Hallinto-oikeuden ratkaisu ja nämä kaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä pakottavat pistämään sordiinoa päälle tilanteissa, jossa ihmisiä aiotaan palauttaa Irakiin. Ei tässä kuitenkaan voida lähteä siitä, että Irak on niin turvaton maa, ettei sinne missään tilanteessa voida palauttaa, Ojanen sanoo.

Perustuslakivaliokunnan ryhdikkäästä toiminnasta Ojanen nostaa esimerkiksi sen, miten valiokunta torppasi hallituksen kotoutumistukiesityksen. Jos esitys olisi edennyt, tuki olisi tippunut 90 prosenttiin peruspäivärahan määrästä. Oleskeluluvan saaneet työttömät olisivat joutuneet eriarvoiseen asemaan muiden työttömien kanssa.

Risikko: Oikeusvaltio toimii juuri tällä tavalla

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) ei näe ristiriitaa Suomen turvapaikkapolitiikan ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätösten kanssa. Risikon mukaan järjestelmän kuuluu toimia niin kuin se on toiminut.

- Oikeusvaltio toimii juuri tällä tavalla. Kun ihminen saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, hän voi valittaa siitä ja tuomioistuin arvioi, mikä lähtömaan tilanne on sillä hetkellä.

Risikko perustelee Maahanmuuttoviraston (Migri) ja KHO:n erilaisia päätöksiä sillä, että lähtömaan tilanne saattaa muuttua niiden antamien päätöksen välillä.

- Kun Migri lain mukaan käsittelee jokaisen hakemuksen yksilöllisesti. Ensimmäisen päätöksen ja valituksen päätöksen välillä kuluu aikaa. Sillä välin maailma voi muuttua. Esimerkiksi osassa Irakia tilanne on muuttunut vaikeammaksi.