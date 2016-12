Presidentti Niinistö: Hyvinvoivatkin voivat sitä paremmin, mitä vähemmän on pahoinvoivia

Presidentti Sauli Niinistön mielestä hyvinvoivien kannattaa ymmärtää, että hekin voivat sitä paremmin, mitä vähemmän on pahoinvoivia. Niinistö vastaili tänään Ylellä radion kuuntelijoiden kysymyksiin.

Monet kysymykset koskivat kasvavaa eriarvoisuutta, poliitikkojen etäisyyttä kansasta, työttömyyttä ja nuorten syrjäytymistä.

Presidentti sanoi Suomen vahvuuden olevan yhteiskunnallinen eheys. Hänen mielestään pahoinvointi heikentää tätä eheyttä.

Presidentin mielestä Suomessa luotetaan kuitenkin keskeisiin asioihin, kuten puolueettomaan turvallisuuteen ja terveydenhoitoon, joka on kaikkien saatavilla.

- Hajoittavat tekijät ovat talouden puolella.

Populistiset ilmiöt pitää presidentin mielestä ottaa vakavasti. Usein ne eivät koske vain esimerkiksi kulloinkin esillä olevaa asiaa, kuten brexitiä, vaan kertovat laajemmasta tyytymättömyydestä. Vakava tyytymättömyys pitäisi erottaa pienistä moitteista.

Niinistöltä kysyttiin myös, mikä tekee hänet itsensä onnelliseksi. Presidentti sanoi, että hänelle onnellisuus tarkoittaa samaa kuin hyvä olo.

- Hyvä olo tulee siitä, että tuntee illalla, että nyt minä olen vastuuni täyttänyt. Luulen, että on suuri onnen lähde ihmiselle, että hän on täyttänyt sen, mitä häneltä on kohtuudella odotettu. Se antaa omanarvontuntoa ja suurta tyytyväisyyttä.

Onnelliseksi Niinistön tekevät myös yhdessäolo ihmisten kanssa, keskustelut ja hauskanpito sekä oma koira.

- Pikkuinen koira katsoo ylöspäin ja selvästi viestittää silmillään, että ymmärsin kyllä. Kuulkaa siitäkin tulee aika hyvä olo.

Presidentti korosti kuitenkin, että isojen raamien tulee olla kunnossa, jotta pienistä asioista voi iloita.

Loppuun Niinistö sai valita toivekappaleen. Se oli Lasse Mårtensonin Jurmo.