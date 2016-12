Imatralaisravintolan edessä verijälkiä ja kynttilöitä

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksote on avannut Imatralle kriisitukipisteen seurakunnan tiloihin Olavinkulmaan yöllisen ampumavälikohtauksen takia. Lehtikuva / Lauri Heino

Imatralla ravintola Vuoksenvahdin eteen on tuotu kynttilöitä, ja poliisin eristykset on purettu. Ravintolan sisäänkäynnin edessä on verijälkiä lumessa.