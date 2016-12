Melua, hälinää, ruoasta tinkimistä - näin päivähoidon leikkaukset ovat vaikuttaneet

Päivähoidon säästöt ovat johtaneet monissa päiväkodeissa isompiin ryhmiin. Melu ja levottomuus ovat lisääntyneet.

- Vanhemmilta on tullut paljon palautetta siitä, että ryhmissä on liikaa lapsia. Suurissa ryhmissä lapsia on vaikeampi huomioida yksilöinä, joensuulaisen Penttilän päiväkodin lastentarhanopettaja Hannu Helander kertoo.

Lasten päivähoito-oikeutta on myös rajattu monissa kunnissa. Laki salli elokuun alusta rajauksen 20 viikkotuntiin, jos toinen huoltajista on kotona esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla. Osapäiväisten lasten määrä onkin päiväkodeissa kasvanut.

Joissakin kunnissa neljän tuntia varhaiskasvatuksessa oleville lapsille on tänä syksynä tarjottu vain yksi ateria. Vantaalla nousi kohu, kun lapset jätettiin ilman aamupalaa, vaikka he olivat aamupalan aikaan päiväkodissa. Vantaa pohti myös maksullisen aamupalan tarjoamista osapäiväisille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tyrmäsi ajatuksen ja linjasi, että kaikille paikalla oleville lapsille on tarjottava samat ateriat.

Myös Lahdessa osapäiväisille lapsille on tänä syksynä annettu vain yksi ateria. Vanhemmat nostivat asiasta metelin, ja ensi vuoden alusta ateriat on luvattu tarjota kaikille, jotka ovat niiden aikana paikalla.

Lahden päivähoitojohtaja Mika Harju ei ota kantaa päiväkotien tämänhetkiseen toimintaan, eikä halua kommentoida, mitä toimintaa osapäiväisille lapsille on järjestetty sillä aikaa, kun toiset aterioivat. Hänen mielestään opetusministeriön linjaus selkeytti asian.

Säästöjä leikkaukset eivät ole juuri tuoneet. Sen sijaan muutokset ovat aiheuttaneet kaikkialla runsaasti lisätyötä. Ensin päiväkodeissa kartoitettiin vanhempien tilanteet. Jos lapsella ei esimerkiksi vanhemman työttömyyden takia ollut enää täyttä oikeutta varhaiskasvatukseen, oli sovittava, miten 20 viikkotuntia käytetään.

Perheiden tilanteet myös muuttuvat nopeasti. Jos vanhempi esimerkiksi saa työtä, kunnan on löydettävä lapselle nopeasti kokopäiväinen hoitopaikka.

