Imatralla surmansa saivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi toimittajaa

Imatran viimeöisessä ampumisessa kuolleista yksi oli Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa. Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen vahvisti STT:lle puhelimitse, että kyseessä oli Tiina Wilén-Jäppinen (sd.).

Kaksi ammuttua naistoimittajaa työskentelivät maakuntalehti Etelä-Saimaan ja paikallislehti Uutisvuoksen yhteisessä Imatran toimituksessa, kertoo Uutisvuoksi. Toimittajat olivat syntyneet vuosina 1964 ja 1980. Lehti kertoo, että toimittajat olivat lauantai-iltana toimittajien yhteisellä teatterimatkalla Helsingissä.

Seurueen palattua Imatralle kaksikko liittyi Wilén-Jäppisen seuraan. He olivat siirtyneet yhdessä ravintola Vuoksenvahtiin, jonka edustalla kaikki kolme surmattiin puoliltaöin.

Epäiltyä aiotaan kuulustella tänään

Ampumisesta epäilty on 23-vuotias suomalainen mies, jolla on ainakin omaisuus- ja väkivaltarikostaustaa. Miestä epäillään tällä hetkellä kolmesta murhasta, sillä poliisin mukaan epäillyssä teossa on viitteitä suunnitelmallisuudesta. Käytetty ase on luvallinen metsästyskivääri, mutta se ei ole poliisin mukaan epäillyn omistama. Poliisi ei vielä tutkinnallisista syistä kerro, kenen ase on tai miten epäilty ampuja oli sen haltuunsa saanut.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoi, että poliisilla on yhä käsitys, että uhrit valikoituivat sattumanvaraisesti. Motiivista ei ole vielä tietoa.

- Hänen (epäillyn) poliittisesta ajattelusta en tässä vaiheessa pysty sanomaan mitään, Tielinen sanoi.

Poliisi tarkensi tiedotustilaisuudessa myös tapahtumia rikospaikalla. Epäilty tuli poliisin mukaan paikalle omalla autollaan, otti aseen takakontistaan ja ampui neljästä viiteen laukausta.

Epäilty ei tehnyt poliisin mukaan vastarintaa, kun poliisi saapui paikalle. Poliisin mukaan mies ei puhunut kiinniottotilanteessa mitään. Epäillyn verestä ei löytynyt poliisin mukaan puhalluskokeessa alkoholia, mutta häneltä otetaan vielä verikoe ja selvitetään, löytyykö verestä huumausaineita.

Poliisi kuulustelee epäiltyä vielä tänään ja todennäköisesti esittää tätä vangittavaksi alkuviikon aikana. Poliisin mukaan epäilty on pyytänyt, ettei asiasta ilmoiteta hänen läheisilleen.

Poliisi kertoo myös, että Imatran uutiset -Twitter-tilin tiedot eivät pidä paikkaansa. Tilillä on muun muassa väitetty tekijän olleen Puolustusvoimien kantahenkilökuntaa ja oikeistoaktiivi.

Poliisi aikoo tiedottaa ampumisesta seuraavan kerran huomenna.