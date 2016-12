Mies puukotti pikkuveljeään – käsiase osoittautui sentään muovijäljitelmäksi

Poliisi sai kello 11.25 Siljantien varrella sijaitsevassa yksityisasunnossa tapahtuneesta puukotuksesta. Tehtävään varauduttiin usean partion ja ensihoitoyksikön voimin, koska ilmoituksen mukaan käytössä olisi ollut myös käsiase. Myöhemmin suoritetun kotietsinnän yhteydessä selvisi, että ase oli kuitenkin muovinen jäljitelmä.

Poliisi otti paikalta kiinni epäillyn tekijän, ja pihassa maannut uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Epäilty ei vastustanut kiinniottoa.

Epäilty tekijä on Ylöjärven Kurusta, ja uhri on hämeenkyröläinen. Molemmilla osallisilla on merkittävä väkivaltarikostausta.

Asunnossa oli tapahtuma-aikaan veljesten lisäksi kolme lasta ja kaksi aikuista naista.

Poliisi tutkii epäiltyä tekoa tässä vaiheessa tapon yrityksenä.