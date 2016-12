Susanna Koski räväytti olkakorussa ja turkiksissa

Näyttävänä juhlapukeutujana tunnettu kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski valitsi tänä vuonna Linnaan ylleen viileitä talven värejä ja turkiksia. Kosken veistoksellisen, sinisen puvun oli suunnitellut Marita Huurinainen inspiraationaan suomalainen luontomytologia ja kalevalaisen kansantaruston Ilmatar.

Puvun selässä liehuvat turkissuikaleet olivat metsästettyä supikoiraa. Myös kansanedustajan laukku oli valmistettu turkiksesta. Suunnittelija Huurinaisen mukaan hän käyttää asuissaan vain vapaina eläneiden eläinten turkiksia ja nahkaa.

Huomiota herättävä olkakoru puolestaan oli Tillanderin pääsuunnittelijan, jalokiviseppä Jouni Salon tuotantoa. Koskella lainassa olleen uniikkikorun laskennallinen hinta on noin 60 000 euroa.

Koski mukaan tänä vuonna Linnan juhlissa häntä on ilahduttanut erityisesti presidentti Sauli Niinistön valitsema teema, että suomalaisten saavutuksia ja vahvuuksia pitäisi osata katsoa uusin silmin.

- Se olisi tervetullut ja toivottu tuulahdus, joka toivottavasti saa oikeutta. Suomen historiassa on paljon sellaista, josta on syytä olla kiitollinen menneille sukupolville. Siitä lähtökohdasta tulevaisuutta on hyvä rakentaa.

Jaana Pelkonen kimalteli hopean hohdossa

Vuosittain seuratuimpiin Linnan juhlien pukeutujiin lukeutuva kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.) valitsi tällä kertaa ylleen hopean kimallusta. Esikoistaan odottavan Pelkosen pitkähihaisen paljettipuvun oli suunnitellut Teemu Muurimäki, jonka luomuksia kansanedustaja on käyttänyt usein ennenkin.

Sama puku nähtiin Pelkosen yllä jo noin kuukausi sitten, kun hän juonsi euroviisuteemaisen hyväntekeväisyyskonsertin Helsingin Musiikkitalossa. Linnan juhlia varten pukua oli muokattu hieman.

Tällä kertaa puvun käytännön toteutuksesta vastasi Sari Hörkkö. Pelkosen korut puolestaan olivat suunnittelija Päivi Keski-Pompun käsialaa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnassa vaikuttava Pelkonen uskoo, että turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät asiat ovat lähitulevaisuudessa vahvasti esillä julkisessa keskustelussa Suomessa.

- Vuoden 2014 jälkeen turvallisuustilanne Itämerellä on jatkuvasti kiristynyt, ja Donald Trumpin valinta maailman mahtavimman maan mahtavimpaan virkaan on oikeutetusti aiheuttanut paljon huolta Atlantin molemmin puolin, Pelkonen sanoo.

Pelkosen mielestä viimeistään Krimin valtaus ja Ukrainan sota ovat osoittaneet, että Suomen linja muun muassa yleisen asevelvollisuuden suhteen on ollut oikea.

- Parhaillaan valmisteltavalta puolustusselonteolta odotetaan vastauksia moniin suuriin ja pidemmän linjan kysymyksiin. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuoden alussa.

Kansanedustaja saapui juhliin yhdessä puolisonsa, lentäjä Niko Ahon kanssa. Pariskunta tapasi Linnan juhlissa vuonna 2007, jolloin Pelkonen oli paikalla ensimmäistä kertaa kutsuvieraana ja Aho työskenteli juhlassa kadettina.

Sofia Vikman edusti graafisessa silkkiasussa

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) saapui Linnan juhliin muotitaiteilija Anne-Mari Pahkalan suunnittelemassa asussa. Valkoinen, muotokieleltään graafinen silkkiasu on jo viides, jonka Pahkala on suunnitellut Vikmanille.

Vikmanin mielestä pukujen ei kuitenkaan pitäisi olla juhlissa pääosassa, vaan menneiden sukupolvien kunnioittamisen ja uskon tulevaan.

- Paras syntymäpäivälahja satavuotiaalle Suomelle on se, että teemme joka päivä töitä ja tekoja sen puolesta, että Suomi on tuleville sukupolville yhtä hyvä tai vielä parempi maa kuin nyt. Se tarkoittaa, että välitetään ja pidetään kaikki mukana, sanoo Vikman.

Vikman kertoo olevansa iloinen siitä, että presidentti Sauli Niinistö on tänäkin vuonna kutsunut juhliin runsaasti sotaveteraaneja ja lottia.

- Heidän tapaamisensa on minulle suuri ilo ja kunnia, sanoo Vikman.

Sofia Vikman osallistui juhliin aviomiehensä, yrittäjä Tomi Mäkipellon kanssa. Pariskunta vihittiin heinäkuussa Tampereen tuomiokirkossa.

Satu Taiveahon juhlalook koostui vaaleasta säihkeestä

Linnan juhlissa vuodesta toiseen säväyttänyt entinen SDP:n kansanedustaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin järjestöpäällikkö Satu Taiveaho luotti tällä kertaa juhlatyylissään vaaleaan kimallukseen. Taiveaho kertoi löytäneensä beigen, lilan ja sinisen sävyissä säihkyvän pukunsa lomamatkalta Nizzasta.

Hoitovapaalla työstään oleva Taiveaho esitteli kimallusta myös hiuksissaan strassikampauksen muodossa. Lookin viimeistelivät käsikoru sekä Tillanderilta lainatut korvakorut ja sormus.

Taiveaho toivoo erityisesti ikäihmisten saavan arvostusta tulevan Suomi 100 -juhlavuoden aikana.

- Oli hyvä, että hallitus perui aikeen vähentää vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta, mutta huolestuttavaa oli hallituksen epämääräinen kannanotto siitä, että myös vähemmän koulutettuja voitaisiin lukea mitoitukseen. Ikäihmiset ovat ansainneet ammattitaitoisen ja laadukkaan hoivan.

Hallituksen näkökulmaa toiveeseen toi Taiveahon puoliso, keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen. Hän tosin oli vaimonsa kanssa samoilla linjoilla.

- Kannan huolta yhteiskuntamme heikompiosaisista ja köyhyydestä. On tärkeää, että kaikilla Suomessa olisi säälliset elämän edellytykset.

Sanna Marin löysi puvun Berliinistä

Kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) osallistui Linnan juhliin toisen kerran. Valtuuston puheenjohtajana hänet kutsuttiin itsenäisyyspäivän vastaanotolle myös vuonna 2013, kun se järjestettiin Tampere-talossa Presidentinlinnan remontin vuoksi.

- Tunnen suurta kiitollisuutta itsenäisestä Suomesta ja sen puolesta taistelleita miehiä ja naisia kohtaan. Rauhaa ja vakautta on arvostettava ja vaalittava, sanoo Marin.

- Meidän on rakennettava Suomea, joka luo toivoa tulevaisuuteen ja nojaa pohjoismaiseen arvopohjaan. Siihen, että jokainen ihminen on arvokas ja jokainen voi elää hyvän elämän lähtökohdista riippumatta, hän jatkaa.

Sanna Marin löysi iltapukunsa viime uutenavuotena Berliinistä, missä hän oli ystäviensä kanssa.

- Tummansininen silkkipuku kuuluu nuoren saksalaissuunnittelija Isabell de Hillerinin mallistoon, joka suunnittelee eettisesti kestäviä vaatteita, Marin kertoo.

Marinin kaula- ja rannekoru ovat Kalevala Korun Lumikukka-sarjaa. Kultainen vintage-laukun hän sai lainaan entiseltä opiskelutoveriltaan.

Sanna Marin osallistui juhliin puolisonsa Markus Räikkösen kanssa.