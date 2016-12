Kela: Toimeentulotukihakemuksia tullut yllättävän vähän

Kelaan on saapunut tämän kuun aikana toimeentulotukihakemuksia yllättävän vähän, vaikka joulukuulle on odotettu hakemusten sumaa. Perustoimeentulotuki siirtyy kunnista Kelan tehtäväksi tammikuussa, ja siitä on tulossa hakemusmäärillä mitattuna Kelan suurin etuus.

Kelan hankepäällikkö Heli Kauhanen kertoo STT:lle, että toimeentulotukihakemuksia oli saapunut joulukuussa keskiviikkoaamuun mennessä Kelaan vain runsaat 800 kappaletta. Aiemmin Kelasta on arveltu, että koko joulukuun aikana hakemuksia saapuisi yhteensä noin 150 000.

Hakemusruuhkaan on varauduttu Kelassa muun muassa lomasuunnittelulla ja palkkaamalla lisää henkilökuntaa.

Toimeentulotukihakemusten käsittely alkaa Kelassa maanantaina. Samana päivänä avautuu myös toimeentulotuen asiointipalvelu Kelan verkkosivulla.