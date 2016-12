Kysely: Suomalaiset panostavat kattaukseen eniten jouluna

Juhlapäivistä suomalaiset panostavat ylivoimaisesti eniten jouluun, jolloin 70 prosenttia suomalaisista tuo kattauksella juhlantuntua ja tunnelmaa ruokailuhetkeen. Tulos selvisi Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimuksessa, joka selvitti suomalaisten kulutustottumuksia.

Sinivalkoinen jalanjälki-kyselyn mukaan joulu on ylivoimaisesti suosituin juhlapäivä, jolloin suomalaiset panostavat kattaukseen. Kattaus kruunaa joulun tasaisesti kaikkien ikäryhmien mielestä, mutta innokkaimpia kattajia ovat erityisesti 65–79 -vuotiaat (77 prosenttia) ja vähiten kattaukseen satsaavat 25–34 -vuotiaat, joista kuitenkin yli puolet (53 prosenttia) panostaa joulun juhlapöydän kattaukseen.

Alueellisia eroja kattausperinteissä ei ole havaittavissa, vaan joka puolella Suomea panostetaan nimenomaan joulukattaukseen. Kotitalouden tulotaso vaikuttaa jonkin verran kattaukseen, sillä joulupöydän kattaukseen panostavat erityisesti suurempituloiset kotitaloudet. Muiden juhlapäivien osalta eroa ei kuitenkaan ole havaittavissa eri tulotasojen välillä.

Suomalaisten kattauksesta ja tunnelman luomisesta on huolehtinut osaltaan Havi, joka on valmistanut kynttilöitä jo 187 vuotta. Sen tavoitteena on kehittää jatkuvasti valikoimaa ja luoda laadukkaita tuotteita suomalaisille kotitalouksille.

- Havin kynttilöiden myynnistä 65 prosenttia tulee vuoden viimeisiltä kuukausilta. Vuoden suurin myyntipiikki on joulu, jolloin kynttilöiden, kattauksen ja koristeluiden avulla luodaan joulun lämmin tunnelma. Ilahduttavaa on, että kuluttajakaupassa on tänä vuonna nousua, kertoo Havin markkinointijohtaja Linda Huikko Suomen Kerta Oy:stä.

Minä juhlapäivänä panostat eniten kattaukseen?

1) Joulu 70%

2) Syntymäpäivät 10%

3) Juhannus 3%

4) Itsenäisyyspäivä 2%

5) Pääsiäinen 1%

6) Vappu 1%

7) Jokin muu päivä 2%

8) En koskaan kattaa 11%

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kampanjatutkimus toteutettiin kesäkuussa 2016 ja siihen vastasi 1033 18–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.