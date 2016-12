Tupakkalain muutos näkyy rajanylittäjien määrässä Niiralassa - venäläisten osuus kasvanut

Niiralan rajanylityspaikalla Värtsilässä suoritettiin marraskuussa 96 935 rajatarkastusta, tiedottaa Pohjois-Karjalan rajavartiosto.

Tarkastusten määrä vähentyi edelliseen kuukauteen verrattuna noin 11 prosenttia ja vuoden 2015 marraskuuhun verrattuna noin 19 prosenttia.

Rajavartiosto arvioi, että laskun taustalla on pääasiassa elokuussa voimaan astuneet tupakan tuontirajoitukset.

Suomalaisten rajanylittäjien osuus marraskuussa 2016 laski noin 60 prosenttiin (58 516) ja venäläisten rajanylittäjien osuus kasvoi noin 39 prosenttiin (37 565).

Vuoden 2015 marraskuussa suomalaisten osuus oli noin 69 prosenttia (83 108) ja venäläisten noin 30 prosenttia (36 065).

Vuositasolla rajanylitysliikenne Niiralan rajanylityspaikalla on laskenut noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Rajanylittäjiä on ollut yhteensä noin 1 345 000, mikä on noin 75 000 ylittäjää vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.