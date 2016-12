Elintarviketietoasetuksen siirtymäaika päättyy - kuluttajan tietoa elintarvikkeista parannettu monin tavoin

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskeva lainsäädäntö uudistettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Asetuksella koottiin yhteen ja päivitettiin elintarvikkeiden merkintöjä koskevan lainsäädännön kaksi osa-aluetta: yleiset merkinnät ja ravintoarvomerkinnät. Elintarviketietoasetuksen yleisiä merkintävaatimuksia alettiin soveltaa joulukuussa 2014.

Elintarviketietoasetuksen pakollista ravintoarvomerkintää koskeva siirtymäaika päättyy 13.12.2016. Sen jälkeen ravintoarvomerkintä on pakollinen kaikissa valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa. Asetuksen liitteessä luetellaan elintarvikkeet, joilta ravintoarvomerkintää ei vaadita.

Pakollisessa ravintoarvomerkinnässä on ilmoitettavat energia, rasvat, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatti, sokerit, proteiinit ja suola. Lisäksi on ilmoitettava vitamiinit ja kivennäisaineet, jos niitä on lisätty elintarvikkeeseen merkitseviä määriä. Ravintosisältötiedot on esitettävä yhtenä kokonaisuutena samassa näkökentässä helposti havaittavassa paikassa.

Ravintoarvomerkinnässä ilmoitettava sokeripitoisuus on sokerin kokonaismäärä, johon sisältyy elintarvikkeen luontaiset sokerit, kuten maidon laktoosi ja hedelmän fruktoosi, sekä valmistuksen aikana lisätty sokeri.

Suolapitoisuus on kaikista eri lähteistä tulevan natriumin kokonaismäärä suolaekvivalentiksi muutettuna (natriumin määrä x 2.5). Tästä syystä esimerkiksi maidon ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan suola, joka on peräisin maidossa luontaisesti esiintyvästä natriumista.

Joulukuussa 2016 aletaan soveltaa myös maa- ja metsätalousministeriön asetusta eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi. Suomessa on vuosikymmenien ajan ollut elintarvikkeiden suolapitoisuuden ilmoittamista koskevia säännöksiä.

Merkintöjen on todettu auttaneen kuluttajaa tekemään terveytensä kannalta hyviä valintoja ja kannustaneen elintarviketeollisuutta alentamaan elintarvikkeiden suolapitoisuutta. ”Voimakassuolainen” merkinnän säilyttäminen pakollisen ravintoarvomerkinnän rinnalla on kansanterveyden näkökulmasta perusteltua.

Merkintä voimakassuolaisuudesta vaaditaan elintarvikeryhmissä, jotka ovat keskeisiä suolan lähteitä. Merkinnän kriteerinä olevat raja-arvot on muutettu natriumin kokonaismäärään perustuviksi. Merkinnän havaittavuuden varmistamiseksi tieto voimakassuolaisuudesta täytyy esittää ravintoarvomerkinnän läheisyydessä.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö