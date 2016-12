Vievätkö maiskutus ja muut ruokailun äänet sinut raivon partalle? - syy voi olla tässä

Saako syömisestä kuuluva maiskutus tai tietyllä taajuudella tikittävä kello sinut raivon partaalle? Jos saa, saatat kärsiä misofoniasta eli tiettyihin ääniin kohdistuvasta yliherkkyydestä.

Misofoonikon korvissa kaikkein kauheimmilta kuulostavat tyypillisesti juuri syömiseen liittyvät äänet, mutta kyseessä voi olla jokin muukin tai useammatkin eri äänet.

– Niillä misofoniapotilailla, joita olen hoitanut, kyseessä on yleensä ollut perheenjäsenen syömiseen liittyvä ääni. Tilanteesta on pahimmillaan voinut tulla todella voimakas perheen sisäinen ongelma, sanoo emeritusprofessori, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Jukka Ylikoski Helsinki Ear Institutesta.

Misofoniaa on tutkittu vähän. Yksi syy on, että sen tutkiminen on hyvin vaikeaa.

Se kuitenkin tiedetään, että misofoniassa on kyse eri asiasta kuin ääniyliherkkyydessä eli hyperakusiassa.

Hyperakusia tarkoittaa, että henkilö kokee mitkä tahansa äänet häiritsevän voimakkaina ja siksi sietämättöminä. Misofoniassa epämiellyttävyys liittyy vain tiettyihin ääniin, eikä niiden voimakkuudella ole merkitystä.

– Epämiellyttäväksi koettu ääni voi olla hyvinkin hiljainen, Ylikoski luonnehtii.

Hän arvelee, että misofoniaa pahentaa myös ikäviksi koettujen äänitilanteiden pelko.

– Kun äänen herättämää epämiellyttävää reaktiota pelkää jo etukäteen, se tulee sitä varmemmin.

Syy misofoniaan ei ilmeisestikään löydy korvasta vaan aivotoiminnasta.

– Ilmeisestikin kyseessä on limbisen järjestelmän väärä prosessointi, Ylikoski sanoo.

