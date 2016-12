Eduskunta korjaamassa isiä koskevan sosiaaliturvan sudenkuopan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aikoo sen jäsenten mukaan paikata sosiaaliturvan kohdan, jonka vuoksi tietty määrä yksinhuoltajiksi päätyneistä vauvaikäisten lasten isistä on jäänyt ilman vanhempainrahaa. Kyse on isistä, jotka eivät ole asuneet tai olleet aviossa lapsen äidin kanssa missään vaiheessa. Se on ollut peruste tuen epäämiselle.

Valiokunnan jäsenet Arja Juvonen (ps.), Hannakaisa Heikkinen (kesk.) ja Sari Sarkomaa (kok.) sanovat tiedotteessa, että vuosittain kymmenkunta isää saa vauvan heti syntymän jälkeen hoidettavakseen ilman, että isillä on ollut vakituista suhdetta äitiin.

– Vaikka ei ole kysymys suuresta joukosta isiä, on jokainen tällainen tilanne taloudellisesti mahdoton ja vaikeuttaa merkittävällä tavalla pienestä vauvasta huolehtimista.