Kansainvälinen tutkimus: Suomen maakuva on pysynyt vakaana ja hyvänä

Suomen maakuva on pysynyt kansainvälisen maabrändiselvityksen mukaan vakaana ja hyvänä. Tämän vuoden tutkimustulosten mukaan Suomen maakuva on yhä 17. vahvin 50 maata käsittäneessä vertailussa. Eniten Suomea arvostetaan hyvästä hallinnosta, kun taas kulttuurin ja matkailun osa-alueilla Suomen maakuvassa on selvityksen mukaan vielä kasvun varaa.

Anholt JFK Roper Nation Brands Index -maakuvavertailua on tehty vuodesta 2005. Tutkimus on toteutettu heinäkuussa kahdessakymmenessä maassa, jossa kussakin on tehty yli tuhat haastattelua. Vertailussa ei tehdä bruttokansantuotetasoituksia, eli Suomi kilpailee suoraan suurten maiden, kuten Yhdysvaltojen ja Saksan kanssa, jotka olivat jälleen vertailun ensimmäisellä ja toisella sijalla. Pohjoismaat kärkipäässä Vertailussa mukana olleista Pohjoismaista Ruotsi on kymmenentenä ja Tanska sijalla 13. Suomi on tasaisesti sijoittunut sijalle 17, paitsi vuosina 2008 ja 2014, jolloin Suomi sijoittui sijalle 18. Maakuvaa vertaillaan kuudella osa-alueella, joista jokaisessa on useampi alakategoria. Kategorioita ovat hallinto, vientituotteet ja -yritykset, kulttuuri, ihmiset, matkailu sekä työperäinen maahanmuutto ja investoinnit. Korkeimmalle Suomen arvosteli Ruotsi. Länsinaapurin vastausten perusteella Suomi olisi sijoittunut yhdeksänneksi. Tuloksista kertoneen ulkoministeriön mukaan lähes kaikkien länsimaiden yleistulos heikentyi. - Suomi ui vastavirtaan ja yleistulos jopa hieman kasvoi. Suomen maakuva on siis pysynyt vakaana ja suhteellisen hyvänä globaalissa katsannossa, ministeriön tiedotteessa kerrotaan. Ministeriö kertoo, että maakuvalle ja maabrändin sijoituksille on tyypillistä, että se yleensä muuttuu hyvin hitaasti. Suomi mielletään hyvin toimivaksi ja osaavaksi maaksi, mutta ehkä vähän kylmäksi ja kliiniseksi.