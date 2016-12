AL: Slushin nerokas Helsinki-mainosteksti nousi uutiseksi maailmalla

Visit Helsingin ja Slushin yhteinen mainos Helsinki-Vantaan lentokentällä on noussut uutiseksi maailmalla, kertoo Aamulehti.

Suuren banderollin nerokas mainosteksti kuuluu "Nobody in their right mind would come to Helsinki in November. Expect you, you badass. Welcome"

Samalla sloganilla toivotettiin tervetulleiksi myös Slushin vieraita messukeskuksessa.

Aamulehti kertoo mainoksen levinneen uutiseksi eri puolilla maailmaa. Siitä uutisoi muun muassa brittilehti Telegraph. Kyseinen lehti toteaa mainoksen olevan "ehkä maailman paras mainoskikka".

Mainostekstiä on kehuttu paljon myös Twitterissä.