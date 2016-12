Risikko: Suomi parantanut turvapaikanhakijoiden kohtelua

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan Suomi ottaa vakavasti YK:n kidutuksen vastaisen komitean moitteet turvapaikanhakijoiden kohtelusta. Risikko sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että toimintaa on parannettu huomattavasti sen jälkeen, kun YK teki mittauksensa Suomen osalta.

Komitean mielestä Suomi ei tunnista riittävän hyvin kidutuksen uhreja ja ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on puutteellista. Risikko sanoi, että Suomessa on asioihin liittyvää erikoisosaamista. Maahanmuuttovirastolla on kidutuksen uhrien kohteluun erikoistunutta henkilökuntaa, ja Joutsenon vastaanottokeskuksessa on kehitetty malleja, joiden avulla voidaan välttää turvapaikanhakijoita joutumasta ihmiskaupan uhriksi.

- Meillä ei ole mitään hävettävää, Risikko sanoi.

Komitea kritisoi myös sitä, että Suomen lainsäädäntöön on tehty viime aikoina muutoksia, jotka saattavat heikentää turvapaikanhakijoiden oikeussuojakeinoja ja lisätä palauttamisriskiä. Moitteet nosti kyselytunnilla esiin RKP:n Stefan Wallin. Hänen mielestään tilanne on kiusallinen Suomelle.

- Vasta kun painostus on tarpeeksi kovaa ja ehkä kansainvälistä, tapahtuu jotain - ehkä, Wallin torui.