Krooninen kipu varjostaa Mikko Pirhosen elämää: "Pidän itseäni terveenä ihmisenä"

Joensuulainen Mikko Pirhonen, 35, elää kivun kanssa. Se on läsnä hänen omassa elämässään mutta välillä myös työssä: hän valmentaa pesäpalloilijoita. Hänen oma urheilijauransa päättyi loukkaantumisiin yli kymmenen vuotta sitten.

– Se on henkilökohtaisesti tuttu tilanne, jos nuori urheilija miettii uran lopettamista loukkaantumisen jälkeen, hän sanoo ja jatkaa:

– Valmentajana olen saavuttanut virallisiakin saavutuksia, mutta tilanteet, joissa urheilija on fyysisten tai psyykkisten kipujen tai sosiaalisten tilanteiden takia kääntynyt puoleeni – ne ovat minulle mestaruuksia.

Pirhonen on ollut leikkauspöydällä yli 10 kertaa. Hänen kärsi monta vuotta migreenistä, viimeisimmäksi on oireillut selkä.

– Kipu on aina subjektiivinen kokemus. Tässä on oppinut kantapään kautta, mitä päivittäisen kivun hoitaminen tai leikkauksesta toipuminen on. Miten yksilöllistä esimerkiksi jonkin lääkkeen vaikutus on.

Hän arvostaa länsimaista lääketiedettä, mutta kokee saaneensa apua kivun käsittelyyn myös tietoisuusharjoituksista: hengittämiseen ja hetkeen keskittymisestä.

– Olen aina ajattelut asioita paljon. Huomasin koiristani, että ne elivät hetkessä ja nauttivat siitä, mitä tekivät. Pyrin ankkuroimaan kivun hetkellä itseni samanlaiseen tunnetilaan.

Ankkurointi ei vie kipua, mutta on merkki keskittyä käsillä olevaan hetkeen.

– Pane kipu merkille, mutta vain merkille, älä jää märehtimään sitä. Fyysisen kivun hoidossa se on ollut minulle merkittävin asia. Pidän itseäni todella sitkeänä, sillä minulla on pitkä kokemus kivun ja samanaikaisen stressin sietämisestä.

Pirhonen myöntää, että kivun kanssa eläminen on muuttanut hänen ajattelumaailmaansa, mutta sen takia ei ole jäänyt saavuttamatta montakaan asiaa. Tulevaisuuteen hän suhtautuu myönteisesti.

– Pidän itseäni terveenä ihmisenä. Arvostan ja vaalin terveyttä ja hyvinvointia arjessani niin itseni kuin läheistenkin suhteen. Se on lähtökohtana kaikelle, mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan.

Ensi kaudella Mikko Pirhonen työskentelee miesten Ykköspesiksessä pelaavan Puijon Pesiksen pelinjohtajana.

Mikko Pirhosen blogi on luettavissa täällä. Lisää aiheesta Sunnuntaisuomalaisessa.