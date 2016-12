Väitös: Trooppisten sademetsien palautuminen voi vaatia ennallistamistoimia

Trooppisen metsäpeitteen palauttaminen on tärkeä globaali ympäristöhaaste, johon myös kansainväliset ilmastosopimukset tähtäävät. Asiasta kertoo filosofian maisterin Tiina Piiroisen biologian alaan kuuluva väitöskirja, joka tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella ensi perjantaina.

Metsien hakkuut sekä alueiden valjastus maatalouskäyttöön tai plantaaseiksi on aiheuttanut metsäalueiden huomattavaa pienenemistä viimeisten vuosikymmenten aikana. Metsäpeitteen vähenemisellä on kuitenkin kauaskantoiset vaikutukset, sillä trooppiset sademetsät ovat tärkeitä monimuotoisuuden ja veden kiertokulkuun liittyvien prosessien ylläpitäjiä, mutta lisäksi sademetsillä on myös suuri rooli globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Väitöskirjassa havaittiin, että metsien uudistumista voi rajoittaa monimutkainen verkosto abioottisia ja bioottisia tekijöitä. Jo siementen luontainen kulkeutuminen alueille oli vähäistä. Lisäksi taimettuminen oli heikkoa, johtuen osittain jyrsijätuhoista tai alueille muodostuneesta tiheästä kasvillisuuspeitteestä.

Nuorten taimien kuolleisuus oli myös runsasta, ja sitä aiheuttivat pääsääntöisesti kasvinsyöjät kuten jyrsijät, mutta myös kasvitaudit. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että palautumista voidaan edistää ennallistamistoimin.

Väitöskirja perustuu Ugandassa tehtyihin kenttätutkimuksiin. Tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa metsien palautumisen dynamiikasta sekä palautumista rajoittavista tekijöistä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää metsäekosysteemien ennallistamiseen tähtäävissä toimissa sekä metsienkäsittelyn suunnittelussa.