VR lähettää joululiikenteeseen ennätyspitkän, 15-vaunuisen superjunan

Suomalaiset ovat ostaneet jouluksi junalippuja ennätystahtia, tiedottaa VR. Paikkoja joulunajan juniin on myyty kolmannes enemmän kuin edellisvuonna.

Joulunviettoon junilla matkustaa tänä vuonna VR:n arvion mukaan noin 100 000 matkustajaa. Perjantaina 23. joulukuuta Helsingistä Rovaniemelle suuntaa ennätyspitkä, 15-vaunuinen superjuna, jossa on lähes 1 500 asiakaspaikkaa.

- On hienoa, että suomalaiset ovat löytäneet juniin. Pysyvästi edullisemmat hinnat ja matka-aikojen nopeutukset isojen kaupunkien välillä ovat selvästi vastanneet asiakkaidemme tarpeisiin, sanoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

Etelästä pohjoiseen suuntautuvan menoliikenteen odotetaan vilkastuvan torstaina 22. joulukuuta illalla ja jatkuvan vilkkaana aina perjantain 23. joulukuuta viimeisille lähdöille.

Jouluaattona junaliikenne alkaa hiljentyä puoliltapäivin ja pysähtyy iltaan mennessä kokonaan. Joulupäivänä liikenne käynnistyy hiljalleen puoleen päivään mennessä.

Jouluaatonaatto on vilkkain matkustuspäivä, ja useat pohjoisen yöjunat ovat jo melkein loppuunmyytyjä. VR:n mukana matkustaa joulukuussa pohjoiseen noin 4 000 autoja ja 40 000 matkustajaa makuupaikoilla.

Useimmissa päiväjunissa sen sijaan on vielä tilaa joulun meno- ja paluuliikenteessä. Aatonaaton superjunassa on 15 kaksikerrosvaunua, 2 ravintolavaunua ja asiakkaita palvelee 5 konduktööriä. Superjunan paikoista on myyty jo lähes puolet.

Pohjoisesta etelään suuntautuva paluuliikenne painottuu tapaninpäivälle 26. joulukuuta, jolloin liikennöidään sunnuntai-aikataulujen mukaan.