25-vuotias mies ryöstettiin kadulla väkivaltaisesti

Poliisille ilmoitettiin tiistaina iltapäivällä heti kello 15 jälkeen, että mikkeliläinen 25-vuotias mies on ryöstetty Tuppuralassa Aurakadulla.

Mieheen epäillään kohdistetun tilanteessa fyysistä väkivaltaa, ja miehen hallusta on saatu varastettua ainakin reppu sisältöineen.

Mies ei kuitenkaan saanut vähäistä vakavampia vammoja tilanteessa, eikä tilanteesta ole aiheutunut vaaraa sivullisille. Osapuolet ovat tunteneet toisensa entuudestaan.

Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi perjantaina 25- ja 27-vuotiaat miehet todennäköisin syin epäiltyinä tutkittavana olevasta törkeästä ryöstöstä.

Asian esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, eikä poliisilla ole tapahtumakulusta vielä kaikilta osin täysin tarkentunutta käsitystä. Esitutkinnassa on kuitenkin tullut ilmi, että tapahtuma-aikaan kadun toisella puolella tai muutoin lähistöllä on mahdollisesti ollut mies lasten kanssa.

Tätä miestä erityisesti pyydetään ilmoittautumaan poliisille ja kertomaan havaintonsa tapahtumien selvittämiseksi. Muutoinkin asiasta tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä tapahtumakulun selvittämiseksi.

Havainnot ja tiedot pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjenumeroon 029 541 5232 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .