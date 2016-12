Koiravakuutuksissa jopa satojen eurojen hintaerot

Koirien vakuutuksissa on huomattavia eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Hintaeroa voi muodostua jopa satoja euroja, arvioi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine.

Koiran voi vakuuttaa sen kuoleman varalta, minkä lisäksi eläinvakuutuksista korvataan esimerkiksi eläinlääkärikuluja ja vastuuvakuutuksista koiran aiheuttamien vahinkojen kustannuksia. Vakuutusten ehdot esimerkiksi omavastuun ja enimmäiskorvausmäärän osalta vaihtelevat suuresti, minkä vuoksi kuluttajan on vaikea vertailla niitä.

STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan oleellista on tarkistaa esimerkiksi se, mitä sairauksia ja tapaturmia vakuutuksesta korvataan ja mitä ei.

- Mikä on korvauksen laajuus, omavastuu ja enimmäiskorvauksen määrä? Jos vakuutus on tosi edullinen, yleensä korvauspiirikin on suppeampi, havainnollistaa osastopäällikkö Kirsi Salmijärvi Suomen Kennelliitosta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen vakuutusasiantuntija Mira Aarre puolestaan neuvoo kiinnittämään huomiota erityisesti omavastuun määrään.

- Korvattavan vahingon määrään vaikuttaa erityisesti omavastuun suuruus ja sen laskutapa. Juuri omavastuun laskutavoissa on suuria eroja vakuutusyhtiöiden välillä, Aarre sanoo.

Kennelliiton arvion mukaan Suomen koirista noin joka neljäs on vakuutettu.