MTV: Influenssarokotteet loppuivat - lisää on tulossa

Kansallisen rokotusohjelman pistämällä annettavat influenssarokotteet ovat loppuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) varastosta, kertoi MTV sunnuntaina.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo MTV:lle, että lisää rokotteita on tilattu. Hän toivoo, että ne saapuisivat ennen joulua.

Tänä vuonna rokotteita tilattiin 1,5 miljoonaa annosta. Tämä on noin 200 000 annosta suurempi määrä kuin viime vuonna. Rokotteet jaetaan THL:n kautta kuntiin ja sairaala-apteekkeihin.

Pienille lapsille tarkoitettua nenäsumutteena annettavaa rokotetta on jäljellä vielä runsaasti. Sumutteena rokote on annettu 10 000 lapselle, kun alle 2-vuotiaita on noin 55 000, MTV kertoo.

- Ehkä vanhemmat karsastavat tällaista uudenlaista rokotetta ja haluavat ottaa lapselle pistettävän rokotteen, arvelee Nohynek MTV:lle.