Vanhusten asuntoihin tunkeuduttu jälleen - poliisille useita ilmoituksia Juuasta

Poliisi sai lauantai-iltana useita ilmoituksia, joiden mukaan tuntematon mies oli tunkeutunut Juuassa vanhusten asuntoihin. Mies oli noin 50-vuotias, pukeutunut tummiin vaatteisiin ja liikkeellä yksin valkoisella pakettiautolla.

Perjantaina poliisi tiedotti Rääkkylässä torstaina sattuneesta tapauksesta, jossa mieshenkilö vei vanhuksen asunnosta rahaa ja pankkikortin. Myös tuolloin kyseessä oli noin 50-vuotias mies ja tapahtumiin mahdollisesti liittyi valkoinen pakettiauto.

Niiden henkilöiden, joiden asunnossa asiaton kulkija on käynyt, on syytä tarkastaa omaisuutensa ja tehdä rikosilmoitus, mikäli omaisuutta on kadonnut. Poliisi pyytää ilmoittamaan havaintoja tapahtumista sähköpostilla, vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen 0295 415 320 virka-aikana.