Poliisi: Imatran verilöylyssä käytetyn aseen omistajaa ei epäillä rikoksesta

Imatralla 4. joulukuuta kolmen ihmisen kuolemaan johtaneen ampumistapauksen esitutkintaa on jatkettu viime päivinä lähinnä teknisellä tutkinnalla, kertoo poliisi.

Nyt suurin osa poliisin tiedossa olevista asiaan liittyvistä henkilöistä on saatu kuulusteltua. Epäiltyä itseään ei yritetty kuulustella loppuviikon aikana. Häntä kuulustellaan kuitenkin myöhemmin.

Ampumisessa käytetyn aseen osalta poliisi haluaa korostaa, ettei aseen omistajaa epäillä mistään rikoksesta. Esitutkinnassa on todettu, että ampumisessa käytettyä metsästyskivääriä oli säilytetty ampuma-aselain edellyttämällä tavalla. Tästä syystä poliisi ei edelleenkään tiedota enempää aseen omistajan henkilöllisyydestä tai suhteesta epäiltyyn.

Poliisi pyytää edelleen yhteydenottoja henkilöiltä, joilla on havaintoja epäillyn liikkeistä ampumista edeltävältä päivältä 3. joulukuuta tai joilla muuten on sellaista tietoa, jolla saattaisi olla merkitystä asian selvittämisessä. Yhteydenotot poliisi pyytää puhelimitse numeroon 0504479574 tai sähköpostitse osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .