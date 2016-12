Onnettomuustutkintakeskus selvittää Vuosaaren tuhoisaa paloa - miksi perhe ei kyennyt pelastautumaan?

Onnettomuustutkintakeskus aloitti alustavan tutkinnan ja paikkatutkinnan Vuosaaren Vuotien kolmen alaikäisen lapsen ja yhden aikuisen kuolemaan johtaneesta huoneistopalosta heti aamuyöllä perjantaina 9.12.2016 palon jälkeen. OTKES on asettanut tutkintaryhmän ja kerännyt lisätietoja tulipalosta viikonlopun aikana.

Tulipalo tutkitaan turvallisuustutkintalain nojalla. Palo tutkitaan, koska se on seurauksiltaan vakava vaatien kolmen alaikäisen lapsen ja yhden aikuisen hengen. Edellinen uhrimäärältään yhtä vakava palo Suomessa oli Naantalissa 2009 tapahtunut viiden nuoren kuolemaan johtanut omakotitalon tulipalo. Lasten kuolemaan johti myös Raahessa 13. syyskuuta tapahtunut rivitalopalo, joka on niin ikään tutkinnassa.

Turvallisuustutkinnassa keskitytään palon syiden ja seurauksien selvittämiseen, tapahtumien kulkuun sekä pelastustoiminnan ja muiden viranomaisten toimintaan. Erityisesti tutkitaan perheen valmiuksia toimia turvallisesti tavallisen saunatekniikan kanssa sekä sitä, miksi perhe ei kyennyt pelastautumaan tilanteesta. Yhtenä tulipalon mahdollisena syttymissyynä tutkitaan muun muassa saunaosastoa ja siihen kuuluvaa kiuasta.

Tutkintaryhmän johtajaksi on nimetty palotarkastaja Knut Lehtinen ja jäseniksi teologian maisteri Jukka Seppänen ja palomestari evp. Reijo Salminen. Tutkinnanjohtaja on Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen. Tutkinta on tavoitteena saattaa valmiiksi puolessa vuodessa.

Onnettomuustutkintakeskus tekee turvallisuustutkintaa turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sekä vahinkojen minimoimiseksi. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Lähde: Onnettomuustutkintakeskus