Syrjäseutujen nuoria tutkitaan 8.-luokkaisista nuoriksi aikuisiksi

Metsä, rauha ja oma tila. Perhe, sukulaiset ja kaverit. Mopot ja tietokoneet.

Nämä asiat ovat tärkeitä syrjäseudulla asuville nuorille, joista suurin osa kokee olonsa onnelliseksi.

Erityisesti jos sukujuuret ovat syvällä kotiseudulla, sinne haluttaisiin jäädä. Etenkin pojat viihtyvät miehisessä ympäristössä hyvin ja myös jäisivät kotiseudulleen tyttöjä useammin, jos siihen olisi edellytyksiä. Tytöt taas näkevät tulevaisuutensa mieluummin kaupungissa.

– Näillä nuorilla ei ole valinnanvaraa. Peruskoulun jälkeen heidän on pakko lähteä jatkamaan elämäänsä muualle, yliopistonlehtori Päivi Armila Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Myös rakkausmarkkinat ovat jossain muualla kuin kotikylällä, jossa kaikki ovat ”liian tuttuja”. Tytöt kaipaavat myös enemmän yksityisyyttä. Juoruilu ja kaikkien asioiden tietäminen ärsyttävät.

Kaverit ovat tärkeitä, mutta heitä tavataan pitkien välimatkojen takia lähinnä koululla.

– Lähin kaveri voi asua kymmenien kilometrien päässä. On ymmärrettävää, että nuorten keskinäinen sosiaalinen elämä keskittyy kouluihin.

Itä-Suomen yliopistossa on kahden viime vuoden aikana tehty itäisen Suomen syrjäseuduilla asuvien nuorten elämää kartoittavaa tutkimusta, johon on osallistunut noin 60 nuorta. Haastatteluja on tehty syrjäisillä paikoilla esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Nyt syrjäseutujen tutkimus jatkuu valtakunnallisessa Nuoret ajassa -hankkeessa, johon Pohjois-Karjalasta osallistuu 18 nuorta.

Armilan lisäksi mukana ovat yliopistonlehtori Mari Käyhkö ja tutkija Ville Pöysä Itä-Suomen yliopistosta.

– Tutkimus on ainutlaatuinen siinä mielessä, ettei nuoria ole haastateltu aiemmin näin pitkäaikaisesti, Käyhkö kuvailee.

Aiheesta kirjoitettiin laajemmin sunnuntain Karjalaisessa.