Joulusauna lämpenee lähes joka kodissa -"Kiinteä osa suomalaista jouluperinnettä"

Jouluaattona suomalaisten kodeissa lämpenee kiukaat. Vain viidennes suomalaisista ei sauno aattona. Aaton iltaohjelmaan löylyttely kuuluu lähes 40 prosentilla. Lähes yhtä moni saunoo jo aikaisemmin iltapäivällä. Aamupäivällä saunaan kirmailee joka viides joulusaunoja. Joulupäivä ei ole yhtä suosittu saunapäivä.

– Joulu alkaa saunomalla. Aattona saunominen on niin kiinteä osa suomalaista jouluperinnettä, että melkein joka toinen kertoo joulutunnelman olevan jopa katkolla ilman sihahtelevaa kiuasta. Saunomisen suosiosta kertoo myös se, että joka neljäs kyselyyn vastanneista saunoo joulunaikaan moneen kertaan, toteaa saunayhtiö Harvian markkinointijohtaja Timo Huhtamäki.

Suurin osa suomalaisista joulusaunoo omassa kodissa. Joulusaunakyselyn vastaajista 54 prosenttia kertoo, että oma koti on paras saunapaikka. Seuraavaksi suosituinta on saunoa sukulaisilla, näin kertoo joka viides

Myös taloyhtiöiden saunat lämpenevät jouluna. Joka kymmenes nautiskelee löylyistä taloyhtiön yleisellä joulusaunavuorolla. Mökkijouluun sauna kuuluu niin ikään joka kymmenennellä. Sen sijaan hotelleissa jouluaan viettävien ohjelmaan saunominen kuuluu erittäin harvoin.

– Suomessa on maailman suurin saunatiheys. Meillä on 5,5 miljoonaa ihmistä ja noin kolme miljoonaa saunaa. Esimerkiksi Saksassa on 80 miljoonaa ihmistä ja saunoja saman verran kuin meillä. Eroja löytyy myös saunomisajassa. Kun suomalainen nautiskelee löylyistä tuntitolkulla, saksalainen viipyy lauteilla täsmällisesti vartin. Timo Huhtamäki kertoo.

Vastaajista yli 40 prosenttia kertoo saunovansa puolison kanssa. Lauteille yhdessä koko perheen kanssa suuntaa joka viides. Joka kolmas nautiskelee joulusaunasta omassa rauhassaan.

Saunayhtiö Harvian teettämä kansallinen joulusaunakysely toteutettiin joulukuun alussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 041 suomalaista, joista miehiä oli 546 ja naisia 495.